أوناي إيمري.. «شفرة اليوروبا ليج» التي تعطلت في السوبر الأوروبي

سلط الإعلامي محمد فارس الضوء على رقم استثنائي للمدرب الإسباني أوناي إيمري، مؤكدًا أن مدرب أستون فيلا يمتلك سجلًا مذهلًا في بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج»، بعدما توج باللقب 5 مرات كأكثر مدرب تحقيقًا للبطولة في تاريخها.

اواني ايمري

وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إيمري حصد اللقب 3 مرات مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، ثم مع فياريال عام 2021، وأخيرًا مع أستون فيلا عام 2026، ليحقق 5 ألقاب من أصل 6 نهائيات خاضها في البطولة.

وأشار الإعلامي إلى المفارقة الغريبة في مسيرة إيمري، حيث خسر المدرب الإسباني جميع نهائيات السوبر الأوروبي التي خاضها، أمام ريال مدريد عام 2014، وبرشلونة عام 2015، وتشيلسي عام 2021، وباريس سان جيرمان عام 2026، ليصبح سجله 4 هزائم من 4 نهائيات في السوبر الأوروبي.