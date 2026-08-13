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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعلامي: بلعمري خارج الموسم المقبل.. والأهلي يدرس رفع اسمه من القائمة مؤقتًا

بلعمري
بلعمري
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد فارس أن إصابة المغربي بلعمري، لاعب الأهلي الجديد، بالرباط الصليبي تعني غيابه لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى الحصول على فترة علاجه وتأهيله بشكل كامل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وقال فارس: «كل التمنيات بالشفاء وعودة بلعمري بالسلامة، ولكن ورقة وقلم.. هو خارج الموسم اللي جاي، عشان ياخد فترة علاجه بشكل كامل وتأهيل وجاهزية للمباريات».

وأضاف أن الأهلي قد يدرس رفع اسم بلعمري من قائمته بشكل مؤقت خلال الموسم الحالي، من أجل استغلال مكانه الأجنبي في التعاقد مع لاعب آخر، سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، لحين تقييم موقف أشرف داري خلال الموسم.

واختتم محمد فارس حديثه بالإشارة إلى أن عموتة أصبح بإمكانه تحديد أولوياته بعد انضمام أكرم، سواء بالتعاقد مع لاعب وسط مدافع أو جعل الأولوية لضم ظهير أيسر أجنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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