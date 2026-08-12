في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن «قانون الرحمة» ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، بالتزامن مع صوم السيدة العذراء مريم، كما هنأ الناجحين في الثانوية العامة.

الرحمة أسلوب حياة

وأوضح البابا أن الرحمة أسلوب حياة، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضًا رحيم»، مؤكدًا أن قساوة القلب تحرم الإنسان من السماء.

وأشار قداسته إلى أن زيارة المستشفى تعلم الإنسان قيمة الصحة، والسجن تعلمه قيمة الحرية، بينما تذكره المقابر بنهاية الحياة، داعيًا إلى الاهتمام بالمرضى والمتألمين والمحتاجين.

كما استعرض 5 صور للرحمة في حياة السيدة العذراء، وهي: أن ترى وتشعر باحتياج الآخرين، وأن تتحرك لمساعدتهم، وأن تستر، وأن تحتمل، وأن تقود الرحمة الإنسان إلى السماء.

ودعا البابا إلى اقتناء فضيلة الرحمة خلال صوم السيدة العذراء، مؤكدًا أن الرحمة مهما كانت بسيطة فإن أجرها عظيم في السماوات.