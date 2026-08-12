قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن صندوق تحيا مصر جسّد على مدار 12 عامًا معنى العطاء الحقيقي، ورسّخ نموذجًا وطنيًا فريدًا في العمل التنموي والإنساني، حتى أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها.

وقال مدبولي - في كلمته خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة اليوم /الأربعاء/ - إن الصندوق حظي برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن إنجازات الصندوق على مدار هذه المسيرة لم تكن مجرد أرقام، بل تمثلت في حياة كريمة لملايين المواطنين، لافتا إلى أن دعم الصندوق وصل إلى ملايين المواطنين، وساهم في تطوير آلاف المنازل وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وأضاف أن الصندوق دعم القطاع الصحي من خلال القضاء على فيروس «سي»، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، ومكافحة مسببات فقدان الإبصار، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية، بما انعكس على تحسين حياة ملايين المصريين.

وأشار مدبولي إلى امتداد رسالة الصندوق إلى خارج الحدود، مؤكدًا أن «الإنسانية لا تعرف حدودًا»، من خلال قوافل الإغاثة الضخمة إلى الأشقاء في غزة ولبنان، فضلًا عن تحقيق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية في مجال العمل الإنساني، في شهادة دولية على حجم وتأثير هذا الجهد الوطني.

وقال إن اليوم يشهد كتابة صفحة جديدة في مسيرة العطاء، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل توفير المواد الغذائية واللحوم وتوزيع الملابس الجديدة، إلى جانب الأجهزة المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دومًا على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر وجميع شركاء النجاح، الذين كان لدعمهم وإسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والإنسانية.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية الذي يحرص دوما على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير الى صندوق تحيا مصر جميع شركاء النجاح الذين كان لدعمهم واسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والانسانية.

وأعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار إلى تم إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم تقديرا لمشاعر اسر الضحايا والمصابين، ونؤكد أن صندوق "تحيا مصر" سيتولي مسئولية تقديم كامل الدعم للاسر المتضررة من هذا الحادث الأليم في إطار دوره التنموي والانساني الذي يقوم على التكافل الوطني.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومُصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر، داعيا المولي عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعلها دائمًا منارةً للخير والعطاء.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شريكًا أساسيًا صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد