مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن صندوق تحيا مصر جسّد على مدار 12 عامًا معنى العطاء الحقيقي، ورسّخ نموذجًا وطنيًا فريدًا في العمل التنموي والإنساني، حتى أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها.

وقال مدبولي - في كلمته خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة اليوم /الأربعاء/ - إن الصندوق حظي برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن إنجازات الصندوق على مدار هذه المسيرة لم تكن مجرد أرقام، بل تمثلت في حياة كريمة لملايين المواطنين، لافتا إلى أن دعم الصندوق وصل إلى ملايين المواطنين، وساهم في تطوير آلاف المنازل وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وأضاف أن الصندوق دعم القطاع الصحي من خلال القضاء على فيروس «سي»، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، ومكافحة مسببات فقدان الإبصار، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية، بما انعكس على تحسين حياة ملايين المصريين.

وأشار مدبولي إلى امتداد رسالة الصندوق إلى خارج الحدود، مؤكدًا أن «الإنسانية لا تعرف حدودًا»، من خلال قوافل الإغاثة الضخمة إلى الأشقاء في غزة ولبنان، فضلًا عن تحقيق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية في مجال العمل الإنساني، في شهادة دولية على حجم وتأثير هذا الجهد الوطني.

وقال إن اليوم يشهد كتابة صفحة جديدة في مسيرة العطاء، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل توفير المواد الغذائية واللحوم وتوزيع الملابس الجديدة، إلى جانب الأجهزة المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دومًا على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر وجميع شركاء النجاح، الذين كان لدعمهم وإسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والإنسانية.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية الذي يحرص دوما على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير الى صندوق تحيا مصر جميع شركاء النجاح الذين كان لدعمهم واسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والانسانية.

وأعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار إلى تم إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم تقديرا لمشاعر اسر الضحايا والمصابين، ونؤكد أن صندوق "تحيا مصر" سيتولي مسئولية تقديم كامل الدعم للاسر المتضررة من هذا الحادث الأليم في إطار دوره التنموي والانساني الذي يقوم على التكافل الوطني.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومُصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر، داعيا المولي عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعلها دائمًا منارةً للخير والعطاء.