بيدرو نيتو يلفت أنظار 4 أندية في الدوري الإنجليزي.. ومانشستر سيتي أبرز المهتمين

أفادت تقارير صحفية بأن البرتغالي بيدرو نيتو، جناح فريق تشيلسي، أصبح محل اهتمام 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها مانشستر سيتي، مع اقتراب غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية أن نيتو لا يُعتبر لاعبًا لا يمكن المساس به داخل تشيلسي، وبالتالي فإن رحيله عن صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات يظل واردًا، رغم أن النادي اللندني سيطلب مبلغًا كبيرًا نظير التخلي عن خدماته.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع بيدرو نيتو قادمًا من وولفرهامبتون واندررز في عام 2024 مقابل 54 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعل النادي حريصًا على الحصول على مقابل مالي مناسب في حال قرر بيع اللاعب.

وتأتي القيمة المرتفعة التي قد يطلبها تشيلسي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأجنحة خلال سوق الانتقالات، خاصة أن النادي نفسه دفع 117 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإنجليزي مورجان روجرز.

ويُبدي مانشستر سيتي اهتمامًا خاصًا بضم نيتو، خاصة مع العلاقة القوية التي تجمع اللاعب بالمدرب إنزو ماريسكا، الذي سبق له العمل معه في تشيلسي، وهو ما قد يمثل عاملًا مهمًا في إمكانية انتقال الجناح البرتغالي إلى مانشستر سيتي.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي بين تشيلسي ومانشستر سيتي بشأن الصفقة، لكن مستقبل بيدرو نيتو أصبح مفتوحًا على جميع الاحتمالات قبل نهاية فترة الانتقالات، في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته.