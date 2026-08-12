نغم وفلكلور في قلب الإسكندرية.. أسوان وكفر الشيخ يقدمان ليلة من الفن المصري

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الثامنة مساء غد الخميس حفلا فنيا متنوعا ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

ويشارك في الحفل فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، بباقة من الأغاني الطربية والتراثية، بقيادة المايسترو محسن جاويش.

كما تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا فنيا يتضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور النوبي بقيادة شعبان حسين والمدرب مدحت محرم، إلى جانب فاصل غنائي بمشاركة الفنانين حمادة حربي، عادل عراب، وعمر مصطفى.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات "النبي دانيال" بمنطقة محطة الرمل، ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.