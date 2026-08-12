مطاعم المحروسة توفر وجبات غذائية في عزاء ضحايا حادث الإسماعيلية

قامت مطاعم المحروسة التابعة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفير وجبات غذائية للمشاركين في عزاء أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظة الإسماعيلية، والذي أُقيم بمحافظة الشرقية، وذلك بمشاركة عدد من متطوعي الهلال الأحمر المصري.

وجاءت المبادرة في إطار دعم أسر الضحايا والمشاركين في مراسم العزاء، وتوفير الاحتياجات الغذائية لهم، بما يعكس دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة المواطنين خلال الظروف الإنسانية الصعبة.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر في تنظيم وتقديم الوجبات، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للحضور، في مشهد يعكس تكامل جهود مؤسسات العمل الأهلي والمتطوعين في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين.