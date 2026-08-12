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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا حتى 2030

تشافي
تشافي
مجدي سلامة

تولى تشافي هيرنانديز منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الهولندي، ويخلف الإسباني البالغ من العمر 46 عامًا المدرب رونالد كومان.

وقد توصل تشافي إلى اتفاق مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم بشأن عقد يمتد حتى كأس العالم 2030.

تعليق تشافي

تشافي معلقاً على تعيينه: “أعتبر تولي منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي شرفاً عظيماً، كوني تلقيت تدريبي في أكاديمية نادي برشلونة، متأثراً بشدة بيوهان كرويف ورينوس ميتشلز وغيرهما، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية، يمكن القول إنني ابنٌ بارٌ لكرة القدم الهولندية. كما لعب مدربون عظماء آخرون، ولا سيما لويس فان غال، الذي دربني لأول مرة مع برشلونة، وفرانك ريكارد، دوراً هاماً في صقل شخصيتي كلاعب ومدرب".

وأضاف: "تتمتع هولندا بثقافة كروية عريقة ورؤية واضحة تجذبني بشدة: كرة قدم هجومية، تعتمد على الاستحواذ، وتتسم بالإبداع والشغف والإيمان"، 

واختتم: “بالطبع، يبقى الهدف الأهم هو الفوز، لكنني أفضل تحقيقه بطريقة تعكس هذه الخصائص وتستمتع بها الجماهير. الإمكانيات موجودة، بالإضافة إلى أساس متين للبناء عليه. أتطلع لبدء هذا التحدي مع اللاعبين والجهاز الفني وجميع العاملين في الاتحاد الهولندي لكرة القدم”.

تشافي هيرنانديز الهولندي رونالد كومان

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