أحمد موسى : لأول مرة أشوف نصاب ينتحل صفة قاضٍ ويصور نفسه على منصة المحكمة

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ، مؤكدًا أنها من أغرب القضايا التي شاهدها خلال مسيرته الصحفية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «أول مرة أشوف نصاب عنده سوابق وقضايا كتير ينتحل صفة قاضٍ، ويروح إحدى المحاكم ويصور نفسه وهو على المنصة، دي من أغرب القضايا اللي شفتها في تاريخ عملي الصحفي».

وأضاف: «في ناس عندها مرض نفسي، عايزة تعيش في الوهم والتزوير، ويدخل القاعة في المحكمة ويتصور، وبعد كده ينصب على المواطنين»، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

خلفية: كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو لشخص ظهر مرتديًا الزي القضائي داخل إحدى المحاكم، وتبين – وفق ما أعلنته وزارة الداخلية – أنه لا ينتمي إلى أي جهة قضائية، وأنه انتحل صفة قاضٍ، كما تبين أن له سوابق جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهات التحقيق.