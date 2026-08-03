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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.34%

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية العامة 95.34%، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 85.54%، وحققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 100%.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بلغ 21 ألفًا و849 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية المهنية ألفًا و517 طالبًا وطالبة، موجهًا التهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تواصل دعمها الكامل لمنظومة التعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي عن خالص تقديره للأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ولجميع القائمين على أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد والكنترولات، مشيدًا بما بذلوه من جهود أسهمت في خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة، وبما تحقق من دقة وشفافية في أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة بالدور الثاني بلغت 95.34%، لترتفع نسبة النجاح الإجمالية بالدورين الأول والثاني إلى 99.15%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية في الدور الثاني 85.54%، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية بالدورين الأول والثاني 95.35%.

التزام كامل بالضوابط 

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات الدور الثاني سارت في أجواء هادئة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، دون رصد أية شكاوى أثرت على سير الامتحانات، وذلك في ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشأن المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين المديرية والإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًا أن أعمال التصحيح والرصد تمت بمنتهى الدقة والنزاهة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني طلاب وطالبات

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