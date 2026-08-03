أحمد موسى : مصر تستعد لأي طارئ .. و300 مخبز استراتيجي لتأمين رغيف الخبز

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين والاستعداد لمختلف التحديات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة ملف الأمن الغذائي وخطط تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب التوسع في إنشاء المخابز الاستراتيجية لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'إحنا عايشين في إقليم مش عارفين هيحصل فيه إيه بعد شوية، ترامب من ساعتين قالك مش هنضرب إيران، وشوية يقولك لا نثق في النظام الإيراني، فمش عارفين ماذا سيجري بعد قليل، لذلك الدولة المصرية بتنظر لسنوات ولديها رؤية'.

وأضاف: 'الرئيس السيسي عمل اجتماع النهارده لمتابعة الأمن الغذائي في البلد، والمخازن بتاعتنا هتكفي قد إيه، وبيتابع كل ده بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من وزارة التموين'.

وأوضح: 'سيتم إنشاء مخابز استراتيجية، 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، الدولة بتعمل كده عشان تكون موجودة بجانب المخابز اللي موجودة، عشان المواطن يلاقي عيش بشكل دائم'.

واختتم: 'الرئيس السيسي بيعمل للشعب المصري مخابز استراتيجية لخدمة الناس، عشان تساعد المواطن في حال حدوث أي أزمة، والمخابز دي مساعدة للمخابز اللي موجودة'.