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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أسماء عبد الحفيظ

أعادت الهزة الأرضية التي شعر بها ملايين المواطنين، وما تبعها من حالة خوف واسعة، إلى الواجهة أهمية معرفة التصرف الصحيح عند وقوع الزلازل، خاصة بعد تكرار التحذيرات من أن الذعر قد يكون أخطر من الهزة نفسها إذا دفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات خاطئة تعرض حياتهم للخطر.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أمل محمد، أخصائية القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخوف المفاجئ يسبب ارتفاعًا حادًا في هرمونات التوتر، ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وهو ما قد يمثل خطورة على مرضى القلب وكبار السن، لذلك فإن أول وسيلة لحماية الجسم والقلب أثناء الزلزال هي الحفاظ على الهدوء وعدم الاستسلام للذعر.

وأضافت أن التصرف الهادئ يمنح الإنسان فرصة لاتخاذ القرار الصحيح، بينما تؤدي العشوائية إلى زيادة الإصابات، مؤكدة أن مرضى القلب يجب أن يحتفظوا بأدويتهم في مكان يسهل الوصول إليه، وألا يبذلوا مجهودًا عنيفًا أثناء الهزة.

الوصية الأولى.. لا تركض ولا تصرخ

يشدد الخبراء على أن أول خطأ يرتكبه كثيرون هو الجري بشكل عشوائي بمجرد الشعور بالهزة، وهو ما قد يؤدي إلى السقوط أو التدافع أو الإصابة، لذلك ينصح بالبقاء هادئًا وتقييم الموقف خلال ثوانٍ.

الوصية الثانية.. احتمِ في مكان آمن

إذا كنت داخل المنزل، فابحث فورًا عن مكان آمن، مثل أسفل طاولة قوية أو بجوار حائط داخلي بعيد عن النوافذ والزجاج والمكتبات والأثاث الثقيل الذي قد يسقط.

الوصية الثالثة.. افصل الكهرباء والغاز إذا كان ذلك آمنًا

إذا توقفت الهزة وأصبح بإمكانك التحرك بأمان، افصل مصدر الكهرباء وأغلق محبس الغاز لتقليل خطر الحرائق أو التسربات، لكن لا تعرض نفسك للخطر من أجل القيام بذلك أثناء الاهتزاز.

الوصية الرابعة.. ابتعد عن النوافذ

تعد النوافذ والواجهات الزجاجية من أكثر الأماكن خطورة أثناء الزلازل، لذلك يجب الابتعاد عنها فور الشعور بالهزة، لأن الزجاج قد يتحطم ويسبب إصابات خطيرة.

الوصية الخامسة.. لا تستخدم المصعد

يحذر المختصون من استخدام المصاعد الكهربائية أثناء الزلازل، إذ قد تتوقف فجأة بسبب انقطاع الكهرباء، مما يعرض الموجودين بداخلها للخطر.

الوصية السادسة.. إذا كنت خارج المنزل فلا تدخل المباني

إذا كنت في الشارع، ابتعد عن المباني وأعمدة الكهرباء واللافتات والأشجار، واتجه إلى مكان مفتوح حتى انتهاء الهزة.

الوصية السابعة.. لا تستخدم السيارة إلا للضرورة

الزلزال 

إذا كنت تقود السيارة، أوقفها في مكان آمن بعيدًا عن الكباري والأنفاق والأعمدة، وابق داخلها حتى تنتهي الهزة، مع تجنب التوقف أسفل الجسور.

الوصية الثامنة.. لا تنشر الشائعات

ينصح الخبراء بعدم تداول الأخبار غير المؤكدة أو الرسائل المجهولة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لأن الشائعات تزيد من حالة الذعر.

الوصية التاسعة.. طمئن الأطفال وكبار السن

يشعر الأطفال بالخوف من رد فعل الكبار، لذلك يجب التحدث معهم بهدوء واحتضانهم، كما ينبغي مساعدة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة على الانتقال إلى مكان آمن دون استعجال.

الوصية العاشرة.. راقب حالتك الصحية بعد انتهاء الهزة

أكدت الدكتورة أمل محمد أن من يشعر بعد انتهاء الزلزال بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو خفقان شديد، أو دوخة، يجب أن يتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى، خاصة إذا كان من مرضى القلب، لأن التوتر الشديد قد يحفز ظهور مضاعفات لدى بعض الحالات.

أخطاء قد تكلفك حياتك

ويحذر خبراء الحماية المدنية من مجموعة من الأخطاء الشائعة، أبرزها:

  • القفز من الشرفات أو النوافذ.
  • استخدام المصعد أثناء الهزة.
  • الوقوف أمام الواجهات الزجاجية.
  • إشعال النار عند الاشتباه في وجود تسرب غاز.
  • العودة إلى المبنى قبل التأكد من سلامته.
  • التجمهر في مداخل العقارات والسلالم.
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