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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السيارة السمينة تصل إلى قطر .. عمل فني يحول أيقونة بورشه إلى رسالة ضد الاستهلاك

السيارة السمينة
السيارة السمينة
كريم عاطف

استقبلت متاحف قطر أحدث أعمال الفنان النمساوي الشهير إروين وورم، بعنوان "السيارة المكشوفة الوردية الكبيرة" (Big Pink Open Convertible)، والذي جرى تدشينه، ضمن برنامج الفن العام الذي يهدف إلى تقديم أعمال عالمية في المساحات المفتوحة وإتاحة الفن للجمهور خارج قاعات العرض التقليدية.

ويعد العمل جزء من سلسلة "السيارات المنتفخة" التي اشتهر بها وورم، حيث يعيد تشكيل سيارة كلاسيكية بأبعاد ضخمة ومنتفخة بشكل مبالغ فيه، في أسلوب ساخر يدعو إلى إعادة التفكير في علاقة الإنسان بالسيارة والترف وثقافة الاستهلاك، ويمنح التصميم السيارة مظهر غير مألوف، وكأنها اكتسبت وزن زائد، في استعارة بصرية ترمز إلى المبالغة في اقتناء السلع وربط المكانة الاجتماعية بالمظاهر.

واستند الفنان في هذا المجسم إلى سيارة بورشه 911 كابريوليه الكلاسيكية، إحدى أشهر السيارات الرياضية المكشوفة في العالم، والتي تتميز بمحرك بوكسر سداسي الأسطوانات مثبت في الخلف، وسعة تتراوح بين 3.0 و3.6 لتر بحسب النسخة الأصلية، مع قوة تتجاوز 200 حصان، وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بينما تشتهر بتصميمها الانسيابي وسقفها القماشي القابل للطي، وهو ما جعلها رمز للفخامة والأداء الرياضي لعقود طويلة.

وأكدت الشيخة ريم آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر للرواق والفن العام ورباعية قطر، أن استضافة هذا العمل تأتي في إطار حرص المؤسسة على تحويل الفضاءات العامة إلى منصات للحوار الثقافي، مشيرة إلى أن السيارة، رغم كونها رمز مألوف للنجاح والوجاهة، تتحول في رؤية إروين وورم إلى عمل فني يطرح تساؤلات حول أنماط الاستهلاك الحديثة وتأثيرها على المجتمع والبيئة.

ولا يقتصر العمل على الجانب الجمالي، بل يحمل رسالة نقدية تدعو الزوار إلى التفكير في مفهوم الرفاهية، وحدود الاستهلاك، وأهمية الاستدامة، من خلال إعادة تقديم إحدى أشهر السيارات الرياضية العالمية في هيئة غير تقليدية، تجمع بين الفكاهة والرمزية، لتصبح السيارة نفسها وسيلة لطرح أسئلة تتجاوز عالم السيارات إلى أسلوب الحياة المعاصر.

متاحف قطر الفنان النمساوي الشهير إروين وورم إروين وورم السيارة المكشوفة الوردية الكبيرة Big Pink Open Convertible السيارات المنتفخة

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