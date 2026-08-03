ليفربول يبدأ مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان لضم برادلي باركولا

كشف الصحفي الإيطالي خبير الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات رسمية ومباشرة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع جناح الفريق الباريسي برادلي باركولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

​وأكد رومانو - عبر حسابه الرسمي على منصة إكس - أن إدارة "الريدز" قد تقدمت بعرض أولى بلغت قيمته أكثر من 100 مليون يورو، إلا أنه لا يزال بعيداً عن المطالب المالية للنادي الباريسي الذي يطلب قيمة أعلى للموافقة على بيع اللاعب.

وأشار إلى أنه في المقابل أبدى باركولا رغبة قوية وواضحة في الانتقال إلى صفوف ليفربول، وهي الرغبة التي أُشير إليها منذ شهر مايو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين الناديين خلال الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر وتليين موقف باريس سان جيرمان.