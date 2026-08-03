قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو : خلافات مع ترامب لا أخفيها للاتفاق الأخير في غزة
استجابة للإقبال .. زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15.5 ألف | والإعداد للمرحلة الثالثة من بيتك في مصر
ترامب : نجري محادثات مع إيران .. وهذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق
5 أندية تختار ستاد القاهرة لاستضافة مبارياتها في الدوري الممتاز
إنفانتينو يفقد دعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تراجع الذهب مستمر .. والخسارة تصل إلى 390 جنيها
أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة.. ومستعدين لأي أزمة
إطلاق وثيقة ادخارية رقمية للمصريين بالخارج بالعملتين المحلية والأجنبية
مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
أحمد موسى : مصر تستعد لأي طارئ .. و300 مخبز استراتيجي لتأمين رغيف الخبز
أزمة مضيق هرمز تشتعل .. ترامب يهدد إيران ويمنعها من جني أموال المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي عن زلزال الفجر : كنت فاكرة نفسي دايخة واتفاجئت بكل حاجة بتهتز

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مؤكدة أن لحظاته كانت مرعبة رغم قصر مدته، مشيرة إلى أن المقارنة بين زلزال 1992 وزلزال 2026 تعكس حجم التطور الذي شهدته مصر في البنية التحتية وتطبيق أكواد البناء الحديثة." اكواد الزلازل ".

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها ""الصورة" المذاع على شاشة النهار: «حديث الناس اليوم هو زلزال الفجر. وبينما كان الجميع نائمًا في الثالثة صباحًا، كنت ما زلت مستيقظة لأنني أنام متأخرة قليلًا، وفجأة وجدت السرير يهتز، والنجفة والستائر وكل شيء يتحرك. في البداية ظننت أنني أشعر بدوار أو أنني متعبة، لكنني أدركت أن الأرض أيضاً  تهتز».


وأضافت الإعلامية لميس الحديدي أن : «دخلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي فوجدت الجميع يتحدث عن الزلزال، ورغم أن مدته كانت أقل من دقيقة، فإنها بدت لنا وكأنها ثوانٍ طويلة جدًا. كان زلزالًا قويا والثواني به  طويله  على أنفاس الناس ».


وتابعت: «الحمد لله انتهى على خير، وبلغت قوته نحو 5.6 درجة على مقياس ريختر، لكن جيلي لديه ذكريات خاصة مع الزلازل لأننا عشنا زلزال 1992. والحمد لله هذه المرة لم تقع خسائر بشرية، وكانت الآثار محدودة جدًا».


واستعادت الحديدي ذكريات زلزال عام 1992، قائلة: «زلزال 1992 كان مدمرًا، وكنت وقتها قد تخرجت حديثًا. كان مركزه دهشور، وكان مخيفًا، وبلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن أكثر من 500 قتيل وآلاف المصابين، كما شهدنا انهيارًا وتصدعات في عدد كبير من المباني وكان فيه  مشردين كتير».


وأكدت أن المقارنة بين الزلزالين، اللذين يفصل بينهما 34 عامًا، تكشف حجم التغيير الذي شهدته مصر، موضحة: «عندما نقارن بين زلزال 1992 وزلزال 2026 نجد أن مصر أصبحت مختلفة تمامًا. معظم المباني الحديثة أُنشئت وفق كود الزلازل، والبنية التحتية أصبحت أكثر قوة وحداثة».

واختتمت قائلة: «صحيح أن هناك ما زال ملف المباني الآيلة للسقوط، لكن الفارق بين الوضعين كبير جدًا.و ما أُنفق على تطوير البنية التحتية أسهم بشكل واضح في الحد من آثار الزلزال، ولم نعد نرى الانهيارات الواسعة التي شهدناها في زلزال 1992».

لميس الحديدي الزلزال زلزال زلزال 2026 زلزال 1992

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

ترشيحاتنا

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

بالصور

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن

فيديو

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد