حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

أعلن الفنان حمدي الميرغني انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعد زواج استمر نحو تسع سنوات أثمر عن ابنتهما الوحيدة "تمارا".

ونشر الميرغني رسالة مؤثرة عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كشف خلالها عن انتهاء زواجه، مؤكدًا أن القرار جاء بعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات.

انفصال باحترام وتقدير

وأوضح الفنان أن الانفصال تم في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل بينهما، متمنيًا أن يعوضهما الله خيرًا، وأن يرزقهما السكينة والتوفيق في المرحلة المقبلة.

حذف المنشور يثير التساؤلات

لكن المفاجأة جاءت بعد دقائق قليلة من نشر الرسالة، إذ حذف حمدي الميرغني المنشور من حسابه الرسمي، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول حقيقة الانفصال.

وأثار حذف المنشور تكهنات بين المتابعين بشأن ما إذا كان الانفصال قد وقع بالفعل، أم أن الرسالة جاءت كرد فعل على خلاف عابر سرعان ما انتهى.