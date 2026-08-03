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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم الدعاء على من ظلمها أثناء الصلاة، موضحًا أن الدعاء في الصلاة مشروع، خاصة في مواضع الاستجابة.

حكم الدعاء على الظالم أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك يُستحب أن ينشغل الإنسان بالدعاء بما ينفعه ويُصلح حاله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأولى للسائلة أن تدعو لنفسها برفع الظلم وصلاح الحال، بدلًا من الانشغال بالدعاء على من ظلمها، لأن ذلك هو الأجدى نفعًا لها في حياتها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الدعاء على الغير— إن استُجيب—قد لا يحقق لها منفعة حقيقية، إذ قد يظل حالها كما هو دون تغيير، مؤكدًا أن الأهم هو الخروج من حالة الظلم وتحقيق الراحة النفسية والاستقرار.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل أن تكتفي بقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» عند العجز، مع الإكثار من الدعاء بأن يفرّج الله الكرب ويرزقها العفو والعافية، وينشغل قلبها بما يصلح شأنها في الدنيا والآخرة.

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل بمثابة دعاء على الظالم؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المعنى الصحيح لقول حسبي الله ونعم الوكيل هو أن الله تعالى يكفيني ما أهمني وما أصابني من فلان، وبذلك يتحصن بالله عز وجل من قوة هذا الظالم الذي ربما يكون قد ظلمه.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل" جائزة ولا يوجد نهي شرعي عن قولها، فالإنسان إذا ما ظُلم له أن يدعو على من ظلمه، ولكن نقول في النهاية وجب العفو وتفويض الأمر لله.

دعاء المظلوم

  • اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا.
  • اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.
  • حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.
  • اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.
  • يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.
  • اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.
  • ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله
  • اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.
  • اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان.
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