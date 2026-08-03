ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم الدعاء على من ظلمها أثناء الصلاة، موضحًا أن الدعاء في الصلاة مشروع، خاصة في مواضع الاستجابة.

حكم الدعاء على الظالم أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك يُستحب أن ينشغل الإنسان بالدعاء بما ينفعه ويُصلح حاله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأولى للسائلة أن تدعو لنفسها برفع الظلم وصلاح الحال، بدلًا من الانشغال بالدعاء على من ظلمها، لأن ذلك هو الأجدى نفعًا لها في حياتها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الدعاء على الغير— إن استُجيب—قد لا يحقق لها منفعة حقيقية، إذ قد يظل حالها كما هو دون تغيير، مؤكدًا أن الأهم هو الخروج من حالة الظلم وتحقيق الراحة النفسية والاستقرار.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل أن تكتفي بقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» عند العجز، مع الإكثار من الدعاء بأن يفرّج الله الكرب ويرزقها العفو والعافية، وينشغل قلبها بما يصلح شأنها في الدنيا والآخرة.

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل بمثابة دعاء على الظالم؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المعنى الصحيح لقول حسبي الله ونعم الوكيل هو أن الله تعالى يكفيني ما أهمني وما أصابني من فلان، وبذلك يتحصن بالله عز وجل من قوة هذا الظالم الذي ربما يكون قد ظلمه.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل" جائزة ولا يوجد نهي شرعي عن قولها، فالإنسان إذا ما ظُلم له أن يدعو على من ظلمه، ولكن نقول في النهاية وجب العفو وتفويض الأمر لله.

دعاء المظلوم