البحوث الفلكية : تسجيل 8 توابع لزلزال اليوم .. والوضع طبيعي

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل 8 توابع للهزة الأرضية التي وقعت اليوم في تمام الساعة الثالثة، موضحًا أن قوة هذه التوابع تراوحت بين 1 و3 درجات على مقياس ريختر.

وقال نبوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك متابعة دقيقة وفورية لكافة التطورات من خلال شبكات الرصد التابعة للمعهد، مؤكدًا أن الوضع «طبيعي وحميد».

وأضاف: «الأرض بتتنفس، وكل ما يحدث يُعد من الظواهر الطبيعية»، مشددًا على أن المعهد يواصل متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة وإعلان أي مستجدات أولًا بأول.