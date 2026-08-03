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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
أسماء عبد الحفيظ

أثارت واقعة وفاة الشابة بسمة سمير بمحافظة المنوفية، التي تزامنت مع حالة الفزع التي صاحبت الهزة الأرضية الأخيرة، حالة من الحزن والتساؤلات حول تأثير الخوف المفاجئ على القلب، وما إذا كان الانفعال الشديد قد يشكل خطرًا على مرضى القلب.

تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال

وفي تصريحات خاصة لـصدى البلد، حذرت الدكتورة أمل محمد، أخصائية القلب والأوعية الدموية، من أن الزلازل لا تمثل خطرًا بسبب الهزة نفسها فقط، بل قد يكون الخوف الشديد والانفعال المفاجئ سببًا في مضاعفات خطيرة لدى بعض المرضى، خاصة المصابين بأمراض القلب.

كيف يؤثر الخوف المفاجئ على القلب؟

 الشابة بسمة سمير بمحافظة المنوفية

قالت محمد إن الجسم عند التعرض لصدمة أو خوف شديد يفرز كميات كبيرة من هرمونات التوتر، وعلى رأسها الأدرينالين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، مع زيادة احتياج عضلة القلب للأكسجين.

وأضافت أن هذه الاستجابة طبيعية لدى الإنسان السليم، لكنها قد تتحول إلى خطر حقيقي لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضًا بالقلب أو اضطرابات في كهرباء القلب، إذ قد تؤدي إلى اضطراب حاد في نبضات القلب أو تحفيز أزمة قلبية لدى بعض الحالات.

من هم الأكثر عرضة للمضاعفات؟

وأوضحت أخصائية القلب أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات عند التعرض لفزع شديد تشمل:

  • مرضى الشرايين التاجية.
  • مرضى ضعف عضلة القلب.
  • المصابين باضطرابات كهرباء القلب.
  • من لديهم تاريخ سابق للإصابة بالجلطات القلبية.
  • مرضى ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.
  • كبار السن.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للوفاة المفاجئة أو أمراض القلب الوراثية.

وأكدت أن هؤلاء يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على تجنب الانفعال الشديد، والالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية.

هل يمكن أن يؤدي الخوف إلى توقف القلب؟

وأشارت محمد إلى أن ما يعرف بين الناس بـ"الموت بالخضة" ليس تشخيصًا طبيًا، موضحة أن الشخص السليم لا يتوقف قلبه عادة بسبب الخوف وحده، لكن في بعض الحالات النادرة قد يكون الفزع الشديد عاملًا محفزًا لاضطراب خطير في كهرباء القلب أو أزمة قلبية لدى من لديهم أمراض قلبية كامنة أو استعداد وراثي.

وأضافت أن هناك حالة طبية تعرف باسم متلازمة القلب المنكسر، وهي ضعف مؤقت في عضلة القلب قد يحدث بعد التعرض لصدمة نفسية أو خوف شديد، وتتشابه أعراضها مع أعراض الجلطة القلبية، وتحتاج إلى تشخيص سريع وعلاج مناسب.

ماذا يفعل مريض القلب إذا شعر بالزلزال؟

وقدمت أخصائية القلب عدة نصائح لمرضى القلب عند الشعور بأي هزة أرضية، أهمها:

  • الحفاظ على الهدوء وعدم الذعر.
  • تجنب الجري أو بذل مجهود عنيف.
  • التنفس ببطء وعمق لتقليل التوتر.
  • الالتزام بتعليمات الحماية المدنية.
  • الاحتفاظ بأدوية القلب في مكان يسهل الوصول إليه.

التوجه إلى أقرب مستشفى إذا ظهر ألم في الصدر أو ضيق شديد في التنفس أو خفقان غير طبيعي.

أعراض تستوجب الإسعاف فورًا

وشددت الدكتورة أمل محمد على ضرورة طلب المساعدة الطبية العاجلة عند ظهور أي من الأعراض التالية بعد التعرض لخوف شديد:

  • ألم أو ضغط شديد في الصدر.
  • ضيق مفاجئ في التنفس.
  • اضطراب واضح في ضربات القلب.
  • فقدان الوعي أو الإغماء.
  • دوخة شديدة مصحوبة بعرق بارد.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة عدم الجزم بسبب أي حالة وفاة قبل صدور التقرير الطبي الرسمي، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ بالهدوء، والالتزام بالعلاج، وسرعة طلب الرعاية الطبية عند ظهور أي أعراض قلبية، خاصة خلال المواقف الطارئة مثل الزلازل.

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