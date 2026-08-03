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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي   -  
تقى الجيزاوي

كشف الفنان أحمد ماهر عن سر غضبه الشديد لحظة الإعلان عن تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وقال أحمد ماهر فى تصريح خاص لصدى البلد: سر غضبي لحظة الإعلان عن تكريمي فى القومي للمسرح المصري هو عدم تكريمي فى الوقت المناسب وان المهرجان كرم عدد من الفنانين الذين رصيدهم ليس مثل رصيدي الفني فى المسرح. 

وأضاف أحمد ماهر : كان ينتابني حالة الحزن والفرح معا حزني لان تأخر تكريمي رغم رصيدي الحافل والكبير فى المسرح العربي وفرحتي لان أخيرا افتكروني وتذكروا تاريخي المسرحي الكبير. 

تصريحات أحمد ماهر النارية 

من ناحية أخرى اطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديد من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".

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