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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ الجمعية الزراعية بطوخ طنبشا ويأمر بأسمدة إضافية.. وإحالة رئيس الوحدة القروية للتحقيق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

 فاجأ اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية مقر الجمعية الزراعية بقرية طوخ طنبشا، ولاحظ تكدس شديد لعدد من الأهالي أثناء عملية صرف حصص الأسمدة .

وعلى الفور أمر المحافظ  بزيادة حصة إضافية من الأسمدة اليوم  لاستيعاب أعداد أكبر من المزارعين ، مكلفاً مدير مديرية الزراعة بالتواجد الميداني داخل مقر الوحدة للإشراف المباشر بنفسه  على منظومة الصرف ، وتنظيم آلية تقديم الخدمة بما يضمن سرعة الإنجاز ومنع التكدسات، استجابةً لمطالب المزارعين وتيسيراً عليهم .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة السبع.

كما أحال محافظ المنوفية رئيس الوحدة القروية بطوخ طنبشا للتحقيق لضعف الإشراف وتدني مستوى النظافة العامة بالقرية ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالنزول الميداني بمعدات الوحدة المحلية وإزالة كافة الاشغالات المتواجدة ومخلفات الهدم  بقطعة أرض فضاء حفاظًا على المظهر الحضاري بالمنطقة.

وخلال جولته، شدد محافظ المنوفية  على مواصلة تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بكافة قرى المحافظة، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين، مؤكداً متابعته الشخصية لمعدلات تنفيذ المبادرة ونتائجها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

محافظ المنوفية المنوفية جولة تفقدية بركة السبع الاسمدة

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