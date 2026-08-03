أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الاثنين 3 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5083 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5930 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6777 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47440 جنيه.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 3 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.22 جنيه

سعر الشراء: 51.08 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.77 جنيه

سعر الشراء: 58.60 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.61 جنيه

سعر الشراء: 68.42 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.64 جنيه

سعر الشراء: 13.60 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

كما أكدت الدكتورة منار غانم، رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها الأيام الماضية، مشيرة إلى أن انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبدأ من الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيُبقي الإحساس بالأجواء الحارة خلال معظم ساعات النهار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تعرضت منذ الأربعاء الماضي لموجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها يومي السبت والأحد، حيث سجلت القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما وصلت الحرارة المحسوسة إلى 41 و42 درجة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتراوح بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 95 و100% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء، لتتراوح العظمى على القاهرة بين 35 و36 درجة مئوية، إلا أن المواطنين لن يشعروا بانخفاض كبير بسبب استمرار ارتفاع الرطوبة، حيث تظل الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة بعدة درجات.