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الزمالك يضم حارس الشباب عمر عبدالعزيز لمعسكر الفريق الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضم حارس الشباب عمر عبدالعزيز لمعسكر الفريق الأول

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز
عبدالله هشام

قرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك ضم الحارس الشاب عمر عبد العزيز لمعسكر الفريق الأول المقام حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بخوض مرانه على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال المرانين على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من خلال برنامج تأهيلي مكثف، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

و خاض اللاعبون فقرة تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران المسائي في إطار برنامج الإعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلية وقارية.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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