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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا جدد الزمالك إعارة محمد عاطف إلى طلائع الجيش؟

محمد عاطف
محمد عاطف
حسن العمدة

يتواجد محمد عاطف، لاعب الزمالك، في تدريبات طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، بعد تجديد إعارته للفريق لمدة موسم إضافي.

وكان اللاعب قد عاد إلى صفوف الزمالك مع نهاية الموسم الماضي، ضمن مجموعة اللاعبين المعارين الذين شاركوا في المعسكر التحضيري للفريق بالعاصمة الإدارية، قبل حسم موقفه.

وجاء استمرار محمد عاطف مع طلائع الجيش بسبب طبيعة عقد الإعارة الذي أُبرم الصيف الماضي، حيث وقع اللاعب على عقدي إعارة منفصلين، كل منهما لمدة موسم، مع اشتراط موافقة الزمالك على تفعيل الموسم الثاني عقب انتهاء الموسم الأول.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تمنع إعارة اللاعب إلى نادٍ واحد لأكثر من موسم متصل بعقد واحد، وهو ما دفع الأطراف إلى إبرام عقدين منفصلين.

في المقابل، عاد إلى الزمالك مع انتهاء فترة إعارتهم كل من أحمد محمود بعد تجربته مع الاتحاد السكندري، ومصطفى الزناري عقب إعارته إلى البنك الأهلي، وحسام أشرف بعد انتهاء إعارته مع سموحة.

وخلال الموسم الماضي، شارك محمد عاطف في 31 مباراة بقميص طلائع الجيش، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويأتي ذلك في ظل معاناة الزمالك من إيقاف القيد لفترتي تسجيل، على خلفية القضية المتعلقة باللاعب السابق صلاح الدين مصدق.

محمد عاطف الزمالك طلائع الجيش

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