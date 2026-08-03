قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلاسيكو يشتعل في الميركاتو.. رودري يشعل حربًا جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة.. ايه الحكاية
منال عوض: لا أضرار ملموسة بالمحافظات نتيجة الزلزال وتعاملنا مع عدد محدود من البلاغات
لمتابعة تداعيات الزلزال.. التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بمراكز السيطرة وغرف العمليات في المحافظات.. ولا بلاغات عن إصابات أو تأثيرات
توسع جديد في توصيل الغاز الطبيعي.. خطة التنمية تكشف المستهدف حتى 2027
السد القطري يقترب من ضم نجم منتخب المغرب.. واتفاق مع مارسيليا ينتظر موافقة اللاعب
موعد انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الاثنين
محافظ القاهرة: لا إصابات أو وفيات جراء زلزال فجر اليوم.. ورفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شرق بيرو
الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين
للمتقدمين لكلية الشرطة.. شروط القبول ومواعيد التقديم
«تربية نوعية عين شمس» تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027
حكم التحدث مع المعالج النفسي في الأمور الزوجية الخاصة.. الإفتاء تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا نردد عند حدوث الزلزال؟.. نصائح من عالم أزهري

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

شهدت مصر فجر اليوم الإثنين هزة أرضية قوية شعر بها سكان مختلف المحافظات، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، ودفع الكثيرين للبحث عن التصرف الصحيح في مثل هذه اللحظات المفاجئة. 

وفي هذا السياق، نشر الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، توجيهًا دينيًا عبر صفحته الرسمية، يوضح فيه ما ينبغي قوله وفعله عند الشعور بالزلزال.

وأكد لاشين أن أول ما يجب على الإنسان فعله عند حدوث الزلزال هو التماسك وعدم الانسياق وراء الخوف، مع الإكثار من ذكر الله والتوجه إليه بالدعاء، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تحتاج إلى يقين وثبات نفسي وروحي، لما لها من تأثير كبير في تهدئة القلوب.

وأوضح أن من أبرز ما يقال في هذه المواقف النطق بالشهادتين، حيث يردد المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، إلى جانب الإكثار من الاستغفار، ومنه قول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لما في ذلك من طلب الرحمة ورفع البلاء.

كما دعا إلى الابتهال إلى الله بالدعاء، ومن ذلك: اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، مؤكدًا أن الدعاء في مثل هذه الأوقات من أعظم أسباب الطمأنينة والسكينة.

وأشار إلى أن هذه الظواهر الطبيعية تذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى، ودعوة للرجوع إليه والتوبة والاستغفار، مع ضرورة الالتزام بالهدوء واتخاذ الأسباب الواقعية للسلامة، دون هلع أو تهويل.

ما هو دعاء الزلزال

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء والذي يأتي منه الزلزال، مشيرة إلى أنه ليس هناك دعاءً مخصوصًا للزلازل، و يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

وأوضحت “الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: ما هو دعاء الزلزال ؟، أنه من المستحب عند حصول الكسوف والخسوف: قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله : " ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة ، وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ) رواه مسلم " "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/288) ، وانظر : "تحفة المحتاج" (3/65) ، وكذلك من دعاء الزلزال يقول: ( اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك).

وأشارت إلى أنه اتفق علماء الفقه والسنة على أن الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية هي من آيات الله عز وجل، العظام في هذا الكون، وتلك الكوارث التي يبتلي بها الله عز وجل، عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة، وعلى الإنسان حين وقوعها أن يتذكر ضعفه وعجزه وافتقاره بين يدي الله تعالي، فيلجأ إليه بالدعاء والتضرع لعل الله عز وجل، يكشف هذا البلاء عنه وعن عموم الناس.

ونبهت إلى أنه ينصح علماء الدين في هذه الحالة بالإكثار من الاستغفار والدعاء ، وكذلك بترديد قول النبي صلي الله عليه وسلم، والذي كان يردده إذا عصفت العواصف "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " رواه مسلم ، وقد ذكر الفقهاء عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يفضل الإكثار من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف.

هزة أرضية الزلزال الدكتور عطية لاشين زلزال مصر ماذا نقول عند الزلزال دعاء الزلزا الاستغفار ما هو دعاء الزلزال دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

المشاجرة

وسط صراخ واستغاثات.. خلاف على قطعة أرض يتحول إلى مشادة أمام الأهالي في الشرقية

بالصور

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد