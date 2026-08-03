القوات الروسية تضرب 4 سفن تحمل معدات عسكرية للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن شحن في البحر الاسود وواحدة في ميناء نيكولايف كانت تحمل معدات عسكرية لقوات كييف الليلة الماضية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القوات الروسية تواصل ضرب البنية التحتية للنقل وطرق الإمداد الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود.

و في وقت سابق، أكدت روسيا استعدادها للنظر في أي مبادرات وصفتها بـ"البناءة" لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، مشددة على أنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نُشرت الإثنين، إن موسكو لم ترفض المفاوضات في أي مرحلة، مضيفًا أن الجانب الأوكراني هو الذي أوقف مسار الحوار وفرض على نفسه حظرًا على التفاوض.

وأوضح غالوزين أن المسؤولين الروس أكدوا مرارًا استعداد بلادهم للدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أن موسكو لم ترفض يومًا دراسة أي مقترحات جادة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإطار وآليات الاتصالات بين الطرفين.

وأضاف أن تقديم مثل هذه المبادرات لا يعتمد على روسيا وحدها، في إشارة إلى أن استئناف الحوار يتطلب تحركًا من الجانب الأوكراني أيضًا.