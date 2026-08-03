مصدر بمحافظة الشرقية ينفي وجود عقار مائل بسبب الزلزال

أكد مصدر رسمي داخل ديوان عام محافظة الشرقية أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عقار مائل بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، أو تعرضه لأي أضرار نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ، حيث انتقلت الجهات المختصة إلى موقع العقار، وتم إجراء المعاينات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامته، وتبين عدم وجود أي ميل أو أضرار إنشائية ناتجة عن الهزة الأرضية، وأن العقار آمن ولا يمثل أي خطورة على قاطنيه.

وأضاف المصدر أن سكان العقار عادوا إلى منازلهم بصورة طبيعية بعد انتهاء أعمال الفحص والاطمئنان على سلامة المبنى، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي بلاغ يتعلق بسلامة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات في حالة متابعة مستمرة لرصد أي مستجدات.

وفي السياق ذاته، دعت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أضرار قد تنتج عن الهزة الأرضية، مؤكدة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.