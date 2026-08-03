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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري بإستثمارات 390 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجري اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تابع خلالها الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة بركة السبع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات ، رافقه المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، المهندس علاء بدر رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الاستاذ صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

بدأت الجولة ، بتفقد محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ، بطاقة 12,50 ألف م3 / يوم ( نظام المعالجة الثنائية ) ، وبإستثمارات 390 مليون جنيه ، إستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي عن الموقف الحالي ونسب إنجاز توسعات المشروع ، والتي تخدم قرى ( زوير ، سلكا ، عزبة سلكا ، ميت الموز ، عزبة ميت الموز ، مليج  ) بإجمالي مستفيدين 160 ألف مواطن ، وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم نهو الاعمال المدنية والكهرو ميكانيكية بنسبة 92 % وجاري الانتهاء من أعمال الموقع العام والتشطيبات وربط خطي الطرد من المحطة القائمة علي التوسعات ، وشدد المحافظ  على تسريع وتيرة الأعمال وتكثيف الجهود والالتزام بالجدول الزمنى وضرورة المتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة تمهيداً لدخوله الخدمة. 

وخلال جولته ،أكد محافظ المنوفية على أهمية المتابعة الدورية لقطاعى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى  لضمان كفاءة التشغيل وإستمرار الخدمة بالمستوى المطلوب ، مؤكداً علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية وتلبية احتياجات المواطنين. 

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية بركة السبع جولة

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