بعد إصابته أثناء العمل.. محافظ المنوفية يزور نائب رئيس حي شرق بمستشفى الجامعة بشبين الكوم للاطمئنان على حالته الصحية

زار اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، نائب رئيس حي شرق شبين الكوم بمستشفى الجامعة بشبين الكوم للاطمئنان على حالته الصحية ، وذلك إثر تعرضه للتعدي والإصابة أثناء تأدية عمله في التصدي لمخالفة إلقاء نواتج الهدم بنطاق الحى ، بحضور الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب وهيثم عازق رئيس حي شرق شبين الكوم .

وخلال الزيارة ، اطمئن محافظ المنوفية على الحالة الصحية لنائب رئيس حي شرق ومدى تقديم الرعاية الصحية ، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية ومعرباً عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله في أقرب وقت ، مشيداً بجهوده وتفانيه في أداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه حفاظا على المظهر الحضاري ، وأكد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء أو تجاوز بشأن العاملين أثناء أداء عملهم ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بما يحفظ هيبة الدولة ويضمن تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جدير بالذكر، أن نائب رئيس حي شرق أثناء متابعته الميدانية قد تعرض للإصابة أثناء محاولته منع أحد الأشخاص يستقل جراراً زراعياً من إلقاء نواتج مخلفات الهدم بدون تصريح بالطريق العام، مما أسفر عن اصطدامه وإصابته وتم على الفور نقله للمستشفى وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المخالفين والتحفظ على الجرار الزراعي واتخاذ اللازم قانوناً.