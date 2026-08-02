تحرير 632 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 2 طن أرز مجهول المصدر بالمنوفية

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، حيث تم تحرير 632 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تضمنت 380 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و252 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد محل لبيع للحبوب والاعلاف بناحية قويسنا بحوزته 2 طن أرز بدون مستندات مجهول المصدر ، وكذا ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق ، بالاضافة إلى تحرير العديد من المحاضر لعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح دون وجه حق، كما تم ضبط أحد الكيانات المخالفة لإنتاج الأحبار بمدينة السادات بحوزته 6 طن مواد خام مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.