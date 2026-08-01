إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى

أحالت محكمة جنايات وادي النطرون اليوم المتهم بقتل طليقته في مدينة منوف إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة مقبلة للنطق بالحكم

جاء ذلك في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام نجلها لرفضها العودة له مرة أخرى بعد خروجه من السجن ورغبتها من الزواج بآخر فطعنها عدة طعنات أمام نجلها وزوجة أخيها أمام المنزل.

واستقبلت الأسرة الخبر بفرح شديد خصوصا بعد تواجدهم أمام المحكمة من الصباح الباكر منتظرين حكم المحكمة والتي اعتبروه حكماً اثلج قلوبهم ورد حقوق المتوفاة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية إخطار يفيد بوقوع جريمة قتل في مدينة منوف وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة شابة تدعى بسمة على يد طليقها، وتم القبض على المتهم.

وقد اعترف بإرتكاب الواقعة وأكد ان السبب نتيجة رفضها العودة اليه خصوصا بعد سجنه ورغبتها من الزواج باخر، وقد أكدت والدتها ان بسمة قررت الانفصال عنه بسبب المشاكل واعتياده الاعتداء عليها رغم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها بسبب رفضه العمل وصرف الأموال على أولاده

واكدت زوجة أخيها ان المتهم ذهب للتحدث مع بسمة "المجني عليها" لاقناعها العودة اليه مرة أخرى الا انها رفضت فانقض عليها وطعنها عدة طعنات اودت بحياتها على الفور.