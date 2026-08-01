مقتل مسن على يد شاب بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم جريمة قتل مسن على يد شاب في قرية شنواي التابعة لمركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبد الحليم إسماعيل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع مسن على يد شاب مهتز نفسيا بقرية شنواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، طعنا بسكين تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخيم الحزن على قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بعد خبر وفاة مسن على يد شاب، وهو خبر غير معهود داخل القرية بسبب قربهم من بعض.