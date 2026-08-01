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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بالمنوفية

اختبار القدرات
اختبار القدرات

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، انتظام أعمال اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة للأسبوع الثالث على التوالي، للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2026/2027، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المتقدمين.

وأوضح رئيس الجامعة أن اختبارات القدرات تمثل خطوة أساسية لاختيار الطلاب الذين يمتلكون المقومات البدنية والمهارية اللازمة للدراسة بكلية علوم الرياضة، مؤكدًا حرص الجامعة على إجراء الاختبارات بأعلى درجات الدقة والانضباط، من خلال لجان متخصصة، وبما يضمن النزاهة والموضوعية في تقييم جميع المتقدمين.

وتُجرى الاختبارات تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عماد السرسي، عميد كلية علوم الرياضة، حيث انطلقت أعمالها يوم الأحد 21 يوليو، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس 6 أغسطس المقبل، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. 

ويبلغ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات نحو 1500 طالب وطالبة، يخضعون لسلسلة من الاختبارات البدنية والمهارية والطبية وفقًا للجدول المقرر. 

وتشمل اختبارات اليوم الأول استيفاء بيانات الاستمارة، وإجراء الكشف الطبي المبدئي، وقياسات الطول والوزن والقوام، إلى جانب الاختبارات البدنية والمهارية، فيما يتضمن اليوم الثاني اختبارات الجري (السرعة والتحمل) على مضمار استاد جامعة المنوفية، بالإضافة إلى الاختبار الشخصي (المقابلة). 

وأضاف  الدكتورأحمدالقاصد: ان جامعة المنوفية تحرص على توفير جميع الإمكانات البشرية والتنظيمية لإنجاح اختبارات القدرات، بما يعكس مكانة كلية علوم الرياضة ودورها في إعداد كوادر رياضية مؤهلة علميًا وعمليًا، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على مواصلة الدراسة وتحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية."

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد السرسي، عميد كلية علوم الرياضة، أن لجان الاختبارات تواصل أعمالها وفق خطة تنظيمية دقيقة، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن سير الاختبارات بسهولة وانتظام طوال فترة انعقادها.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية اختبار القدرات كلية تربية رياضية

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