مطران المنوفية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يستهدف حماية الأسرة وتحقيق العدالة

أكد الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يستهدف حماية الأسرة المسيحية وتحقيق العدالة بين الزوجين، من خلال وضع معايير واضحة تساعد الكنيسة على دراسة كل حالة بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالطلاق أو بطلان الزواج.

وقال الأنبا بنيامين، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مشروع القانون يمنح الكنيسة أدوات أكثر دقة لفحص الحالات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن أي اتهامات غير صحيحة قد توقع ظلمًا بأحد الطرفين أو تؤثر على ثقة المواطنين في رجال الدين.

وأوضح أن الكنيسة لا تزال تتابع ردود الفعل بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الصياغة الجديدة تستهدف إزالة أي غموض أو لبس في المواد، حتى تكون النصوص أكثر وضوحًا عند التطبيق.

وأضاف أن الطلاق في المفهوم الكنسي يعد من أخطر الأمور، واصفًا إياه بأنه "قتل للزواج"، مؤكدًا أن الكنيسة تحرص دائمًا على الحفاظ على كيان الأسرة قبل التفكير في إنهاء العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن المجلس الإكليريكي يدرس أسباب الخلاف بين الزوجين، ويعمل على تقريب وجهات النظر وإتاحة فرص الإصلاح، لافتًا إلى أن جلسة واحدة مع أب الاعتراف قد تكون كافية أحيانًا لإنهاء الخلاف وإعادة الاستقرار للأسرة.