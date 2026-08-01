علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

يعد الكولاجين من أهم البروتينات التي ينتجها الجسم، إذ يشكل نسبة كبيرة من مكونات الجلد والعظام والمفاصل والأوتار والأربطة، ويلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مرونة البشرة وقوة الشعر والأظافر. ومع التقدم في العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين في الانخفاض تدريجيًا، خاصة بعد سن الأربعين، وهو ما ينعكس على مظهر البشرة وصحة الجسم بشكل عام.

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

ويشير أطباء الجلدية إلى أن معدل إنتاج الكولاجين يتراجع بصورة طبيعية مع التقدم في السن، كما تساهم بعض العوامل مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتدخين، وسوء التغذية، وقلة النوم، والتوتر المزمن في تسريع فقدان الكولاجين، ما يؤدي إلى ظهور علامات واضحة قد يلاحظها كثير من الأشخاص.

وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص الكولاجين بعد سن الأربعين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.

تعد التجاعيد من أكثر العلامات شيوعًا، إذ يفقد الجلد مرونته تدريجيًا مع انخفاض إنتاج الكولاجين، فتظهر الخطوط الدقيقة حول العينين والفم والجبهة بشكل أكثر وضوحًا.

2- ترهل الجلد

يساعد الكولاجين في الحفاظ على تماسك البشرة، وعند انخفاض مستوياته يبدأ الجلد في فقدان شده الطبيعي، ما يؤدي إلى ترهل الوجه والرقبة وظهور الجلد المترهل في مناطق مختلفة من الجسم.

3- جفاف البشرة

قد تصبح البشرة أكثر جفافًا وخشونة مع نقص الكولاجين، نتيجة تراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، وهو ما يجعلها تبدو باهتة وتفتقد النضارة.

4- بطء التئام الجروح

يلعب الكولاجين دورًا مهمًا في إصلاح الأنسجة، لذلك قد يستغرق التئام الجروح والخدوش وقتًا أطول من المعتاد عند انخفاض مستوياته.

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.

5- ضعف الشعر وزيادة تساقطه

قد يلاحظ البعض ترقق الشعر أو زيادة معدل تساقطه بعد سن الأربعين، إذ يؤثر انخفاض الكولاجين في صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر بشكل غير مباشر.

6- هشاشة الأظافر

إذا أصبحت الأظافر سهلة الكسر أو التقصف، فقد يكون ذلك مرتبطًا بانخفاض الكولاجين، خاصة عند غياب أسباب أخرى مثل نقص الفيتامينات أو المعادن.

7- آلام المفاصل

يساعد الكولاجين في الحفاظ على مرونة الغضاريف التي تحمي المفاصل، لذلك قد يؤدي نقصه إلى الشعور بتيبس المفاصل أو الألم أثناء الحركة، خاصة في الركبتين واليدين.

8- انخفاض الكتلة العضلية

مع التقدم في العمر ونقص الكولاجين، قد تبدأ الكتلة العضلية في التراجع تدريجيًا، وهو ما قد ينعكس على القوة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

9- زيادة بروز السيلوليت

قد يصبح مظهر السيلوليت أكثر وضوحًا مع تراجع مرونة الجلد وضعف الأنسجة الداعمة نتيجة انخفاض مستويات الكولاجين.

10- مظهر البشرة الباهت

يفقد الجلد حيويته وإشراقه تدريجيًا مع نقص الكولاجين، فتبدو البشرة أقل امتلاءً وأكثر شحوبًا مقارنة بالمراحل العمرية الأصغر.

كيف يمكن دعم إنتاج الكولاجين؟

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات، وفيتامين C، والزنك، والنحاس، لأنها عناصر ضرورية لتكوين الكولاجين. كما يفضل الإكثار من تناول الأسماك، والبيض، والحمضيات، والفلفل الملون، والخضروات الورقية، مع شرب كميات كافية من الماء.

ويساعد استخدام واقي الشمس يوميًا، والابتعاد عن التدخين، والحصول على نوم كافٍ، وممارسة النشاط البدني بانتظام في الحفاظ على صحة الجلد وتقليل سرعة فقدان الكولاجين مع التقدم في العمر.

هل مكملات الكولاجين ضرورية؟

تشير الدراسات إلى أن بعض مكملات الكولاجين قد تساعد في تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد لدى بعض الأشخاص، إلا أن نتائجها تختلف من فرد لآخر، ولا تغني عن اتباع نمط حياة صحي. لذلك يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل استخدامها، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام.