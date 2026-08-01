فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثر لسيدة مسنة ظهرت وهي تبكي في أحد الشوارع، وتشكو مما وصفته بسوء معاملة نجلها وزوجته لها، ما أثار حالة واسعة من التعاطف بين المتابعين.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تذرف الدموع، مؤكدة أنها تعاني من الجحود والإهمال، وقالت: “ابني ومراته مش طايقيني”، في مشهد لاقى تفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل.

وأعرب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع السيدة، مطالبين بضرورة التحقق من ملابسات الواقعة وتقديم الدعم اللازم لها إذا ثبتت صحة ما ذكرته، فيما دعا آخرون إلى عدم إصدار أحكام مسبقة قبل الاستماع إلى جميع الأطراف.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية أو تعليق من الجهات المعنية بشأن الواقعة، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الفيديو المتداول أو صحة الادعاءات التي تضمنها