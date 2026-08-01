مصر تحصد بطولة العالم للإسكواش 2026.. لقبا الناشئين والناشئات في قبضة الفراعنة

واصلت مصر فرض سيطرتها على رياضة الإسكواش العالمية، بعدما توج منتخبا الناشئين والناشئات بلقبي بطولة العالم للإسكواش 2026، التي استضافتها كندا خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، في إنجاز جديد يعكس التفوق المصري على مستوى الفئات السنية.

نجح منتخب مصر للناشئين في التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ليحافظ الفراعنة على اللقب ويضيفوا البطولة التاسعة إلى سجلهم التاريخي، مؤكدين استمرار الريادة المصرية في منافسات الناشئين.

وعلى مستوى الناشئات، واصل المنتخب المصري عروضه القوية، بعدما تفوق على المنتخب الماليزي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ليحافظ على لقب البطولة ويرفع رصيد مصر إلى 13 لقبًا عالميًا في منافسات الناشئات، في تأكيد جديد على قوة القاعدة المصرية في اللعبة.

وحققت البعثة المصرية حصيلة مميزة في المنافسات الفردية بحصد سبع ميداليات متنوعة، جاءت بواقع ذهبية لمحمد زكريا، وفضيتين لكل من آدم حول ورقية سالم، إلى جانب أربع ميداليات برونزية أحرزها مروان عسل، وسيف الدين الرفاعي، ومليكة تيمور، وبارب سامح.

ضم منتخب مصر للناشئين كلًا من: محمد زكريا، المصنف السابع عالميًا، وسيف الدين الرفاعي المصنف 119 عالميًا، وآدم حول المصنف 60 عالميًا، ومروان عسل المصنف 86 عالميًا، ليقدم الرباعي أداءً مميزًا قاد المنتخب إلى منصة التتويج.

وضمت قائمة منتخب الناشئات كلًا من مليكة تيمور، ورقية سالم، وبارب سامح، وحبيبة رزق، حيث نجحت اللاعبات في مواصلة سلسلة الإنجازات المصرية، ليختتم الفراعنة البطولة بأفضل صورة ممكنة، مؤكدين مكانة مصر كقوة عظمى في رياضة الإسكواش على مستوى العالم