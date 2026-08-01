بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 12٪ مع تثبيت سعر الشريحة الأولى

وكشف مصدر مسئول لـ صدى البلد أن سعر الشريحة الموحدة والتي تبلغ 2.74 قرشا للعدادات الكودية لم يتم زيادتها لأنها بالفعل بسعر التكلفة حتى الآن أما اذا ذاد سعر الوقود سيؤدي بالطبع لزيادة لسعر تكلفة إنتاج الكيلوات وبالتالي سيتم زيادة الأسعار

وتابع المصدر انه رغم زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12٪ للعدادات القانونية طبقا لكل شريحة يظل العداد القانوني موفر لفاتورة الكهرباء



أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة



الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشاً لكل كيلووات ساعة. كما هي

الشريحة الثانية بعد زيادة 12%

من 51 إلى 100 كيلووات كانت 78 قرش أصبحت 87 قرشا

الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات كانت 95 قرش أصبحت 106قروش

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات كانت 1.55جنيه أصبحت 1.73 جنيه

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات كانت 1.95 جنيه أصبحت 2.18 جنيه

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات كانت 2.10 جنيه أصبحت 2.35 جنيه

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات كانت 2.58 جنيه أصبحت 2.88

فوائد تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني



تحويل العداد ليس مجرد إجراء ورقي، بل يمنح حزمة واسعة من المزايا القانونية والمالية والخدمية:

- تخفيض الفاتورة بنسبة تصل لـ 40%: يتم إلغاء نظام "السعر الموحد الثابت" المفروض على العداد الكودي، وتتم محاسبتك بنظام الشرائح المنزلية المدعومة التي تبدأ من فئات أقل بكثير.

- مستند رسمي لإثبات محل الإقامة: يمكن إستخدام إيصال الكهرباء أو كارت الشحن الصادر باسمك لتقديمه كإثبات سكن رسمي لدى البنوك، والجهات الحكومية، ومكاتب التموين، وإدارات المرور.

- تقنين وضع العقار ورفع قيمته السوقية: تحويل العداد يعكس قانونية الموقف السكني للوحدة، مما يرفع قيمتها التسويقية ويجعل عمليات البيع أو الإيجار أسهل وأكثر جذباً للمشترين.

- إتاحة التعديلات المستقبلية على العداد: العداد القانوني يسمح لك لاحقاً بإجراء أي تحديثات رسمية، مثل نقل ملكيته لمشترٍ جديد، أو طلب زيادة القدرة الكهربائية (رفع القدرة) لتتحمل الأجهزة الثقيلة والتكييفات.

المستندات والأوراق المطلوبة



لتوفير الوقت والمجهود، جهز الأوراق التالية قبل التوجه لشركة الكهرباء:

- نموذج التصالح النهائي (نموذج 8 أو 10)..

- شهادة أو خطاب المرافق المعتمد: خطاب موجه من المركز التكنولوجي بالحي/ المجلس إلى شركة الكهرباء يفيد بالموافقة على توصيل المرافق بصفة دائمة وقانونية.

- صورة بطاقة الرقم القومي: لابد أن تكون سارية ومطابقة لاسم مقدم الطلب (مع إحضار الأصل للاطلاع).

- سند الحيازة أو الملكية: صورة عقد ملكية الشقة (مسجل أو عليه صحة توقيع) أو عقد إيجار موثق ومسجل بالشهر العقاري.

- إيصال شحن حديث: آخر إيصال سداد شحن للكارت لإثبات انتظام الشحن المسجل على سيستم الشركة