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القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق
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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق

إنسحاب القوات الأمريكية - أرشيفي
إنسحاب القوات الأمريكية - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية ببدء القوات الأمريكية في الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق.

ووفق التقارير الإعلامية ؛ فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية خفض وجودها العسكري في إقليم كردستان العراق، مع سحب بعض منظومات الدفاع الجوي باتريوت وتقليص أعداد القوات والمعدات الثقيلة الموجودة هناك.

وبحسب هذه التقارير، فإن عملية تقليص الانتشار بدأت خلال الأيام الماضية، مع مغادرة جزء كبير من القوات والمعدات، ضمن ترتيبات أمنية بين بغداد وواشنطن تهدف إلى إعادة تنظيم شكل الوجود الأمريكي في العراق.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، خصوصًا بعد تعرض قواعد أمريكية في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية لهجمات من جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، ما جعل حماية هذه المواقع تتطلب موارد دفاعية كبيرة، خاصة مع الحاجة العالمية المتزايدة لمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.

وتشير التقارير ذاتها إلى أنه من المتوقع أن يبقى تعاون أمني واستخباراتي محدود، وقد تستمر بعض العناصر الخاصة بمهام منخفضة الظهور، وفق طبيعة الاتفاقات بين البلدين.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة توزيع قواتها ومواردها الدفاعية نحو مناطق تعتبرها أكثر أهمية استراتيجيًا، مع استمرار التوترات في الخليج والشرق الأوسط.

جدير بالذكر ؛ أن العراق  شهد حضورًا عسكريًا أمريكيًا واسعًا لأكثر من عقدين.

القوات الأمريكية أربيل إقليم كردستان العراق إيران القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

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