جمال الغندور يدعو حكام مصر للالتفاف حول لجنة عصام عبد الفتاح

وجّه الحكم الدولي السابق جمال الغندور رسالة دعم إلى لجنة الحكام المصرية الجديدة، داعيًا جميع الحكام المصريين، سواء العاملين أو المتقاعدين، إلى مساندتها والعمل على دعمها من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “بعد تصحيح الأوضاع وعودة إدارة التحكيم المصري للمصريين، أدعو جميع الحكام المصريين العاملين والمتقاعدين للالتفاف والدعم للجنة الحكام التي تم اختيارها لقيادة دفة التحكيم المصري، وألا يبخل أحد بجهد أو عمل لمساعدتهم للارتقاء بمستوى الحكام.”

وأضاف أن دعم اللجنة يأتي من أجل ترسيخ المبدأ الذي أعلنته الدولة المصرية، مستشهدًا بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمنتخب الوطني: “المسؤول عننا لازم يكون مننا”.

واختتم الغندور رسالته بتوجيه الدعم الكامل لأعضاء لجنة الحكام المصرية، برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، قائلًا: “كل الدعم والمساندة للزملاء أعضاء لجنة الحكام المصرية تحت قيادة الكابتن عصام عبد الفتاح.. وتحيا مصر دائمًا بأبنائها.