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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القاهرة تقود أخطر تحرك.. كواليس دور مصر في اتفاق غزة المرتقب .. تفاهمات جديدة تمهد لمرحلة مختلفة داخل القطاع

مصر
مصر
تحقيقات وملفات

شهدت تطورات ملف غزة خلال الساعات الأخيرة تحولًا لافتًا، بعدما برزت مؤشرات على اقتراب تنفيذ تفاهمات جديدة تمهد لمرحلة مختلفة داخل القطاع، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة قادتها مصر بالتنسيق مع عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط متابعة أمريكية وإسرائيلية لكافة تفاصيل المفاوضات.

وعلق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري بإن التطورات الأخيرة في قطاع غزة تمثل "إنجازًا خطيرًا وحقيقيًا"، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو كان متوقعًا منذ سنوات، إذا توفرت الإرادة السياسية لإنهاء الأزمة.

وأوضح سمير فرج لـ صدى البلد أن من أبرز التطورات موافقة حركة حماس على تسليم سلاحها، إلى جانب موافقة الرئيس الأمريكي على تنفيذ الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة خلال فترة زمنية محددة، معربًا عن أمله في تنفيذ هذه الخطوات على أرض الواقع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتضمن تولي حكومة تكنوقراط إدارة قطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع بعيدًا عن سيطرة الفصائل، بما يسهم في استعادة الاستقرار.

وأكد أن مصر لعبت الدور الأبرز في هذه التحركات، موضحًا أنها كانت صاحبة المبادرات الأساسية، سواء فيما يتعلق بتشكيل حكومة التكنوقراط، أو جمع الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماعات التي استضافتها القاهرة، إضافة إلى جهودها في إقناع حركة حماس ببدء تسليم السلاح إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخطوات المقبلة قد تشمل دخول قوة دولية للمساهمة في إدارة الأوضاع داخل القطاع، معتبرًا أن هذا النجاح تحقق بفضل التحركات المصرية والتعاون مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بإمكانية نجاح الحلول المطروحة، قال سمير فرج إن العقبة الرئيسية تتمثل في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قد يرفض الانسحاب من قطاع غزة، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما قد يؤثر على تنفيذ الاتفاقات المطروحة.

طارق فهمي يكشف كواليس اتفاق غزة

وكشف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية تفاصيل الدور المصري في التوصل إلى اتفاق غزة، موضحًا كواليس المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، ودور الوسطاء، وأبرز التنازلات التي مهدت للوصول إلى المرحلة الحالية.

وقال الدكتور طارق فهمي، إن تنفيذ الاتفاق أصبح ممكنًا في الوقت الحالي بعد تجاوز عدد من العقبات التي كانت تعطل المفاوضات، وعلى رأسها تشكيل القوة الدولية، وتحديد مهام الإدارة المدنية داخل قطاع غزة، إلى جانب إدخال اللجنة التكنوقراطية، رغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتصريحات التي كانت تؤكد التمسك بتوسيع السيطرة داخل القطاع.

وأوضح أن القاهرة أدارت خلال أكثر من شهر سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، بعيدًا عن الأضواء، من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تحقق تقدمًا حقيقيًا في مسار الأزمة.

مصر أدارت المفاوضات بعيدًا عن الأضواء

وأكد فهمي أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف شارك في بلورة عدد من المقترحات، حيث بدأت المفاوضات بوثيقة تضم 15 بندًا، ثم جرى اختصارها إلى مسودة أقصر، قبل الوصول إلى ورقة نهائية تضمنت النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المختلفة.

وأضاف أن القاهرة تولت صياغة موقف متكامل تم عرضه على الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بالتنسيق مع الوسطاء من قطر وتركيا، وصولًا إلى الصيغة التي مهدت للإعلان عن التفاهمات الحالية.

إسرائيل كانت على علم بتفاصيل المفاوضات

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن قبول حماس لم يكن مفاجأة لإسرائيل كما أُشيع، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي كان على اطلاع بمسار المفاوضات وتفاصيلها، كما كانت الإدارة الأمريكية تتابع جميع الخطوات بصورة مباشرة.

وأوضح أن ما تم تداوله إعلاميًا داخل إسرائيل كان يختلف عن حقيقة ما يجري على طاولة المفاوضات، معتبرًا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تخاطب الرأي العام الداخلي أكثر من نقل الصورة الكاملة للمفاوضات.

تغييرات داخل حماس ساهمت في إنجاز الاتفاق

وأكد فهمي أن التطورات التنظيمية داخل حركة حماس كان لها دور في تسريع الوصول إلى الاتفاق، لافتًا إلى أن الانتخابات الداخلية التي شهدتها الحركة وعودة خليل الحية لرئاسة الحركة أسهمت في حسم العديد من الملفات الداخلية، وهو ما انعكس على مرونة الموقف خلال جولات التفاوض.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة لعبت دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم المرحلة المقبلة.

ملف سلاح حماس يخضع لترتيبات تنفيذية

وأوضح أن الحديث الدائر بشأن سلاح حركة حماس يجب النظر إليه باعتباره جزءًا من الترتيبات التنفيذية، مؤكدًا أن المبدأ العام المطروح يتعلق بنزع سلاح الحركة، بينما تبقى التفاصيل الخاصة بآليات التنفيذ وترتيبات الأسلحة المختلفة محل نقاش خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في وقف العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وتهيئة الأوضاع للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

المرحلة الثانية تركز على إعادة إعمار غزة

وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة ستتضمن ملفات إعادة الإعمار، وإعادة تشغيل المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب ترتيبات انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن القاهرة نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة عبر إدارة تفاوضية وصفها بالدقيقة والاحترافية، مشيرًا إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي بالتفاهمات جاءت انعكاسًا للدور الذي لعبه الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر، إلى جانب قطر وتركيا، في الوصول إلى هذا التطور.

القاهرة تواصل لعب دورها المحوري

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن التحرك المصري أكد مجددًا قدرة القاهرة على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، من خلال الجمع بين مختلف الأطراف وصياغة حلول عملية تفتح الباب أمام تهدئة الأوضاع، وتمهد لإطلاق مرحلة جديدة تستهدف تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة.

غزة مصر أمريكية وإسرائيلية الوسطاء الإقليميين والدوليين سمير فرج

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