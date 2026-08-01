نور محمود: إشادة الجمهور أكبر مكافأة والالتزام وراء نجاح أي عرض مسرحي

كشف الفنان نور محمود أن أكثر ما يمنحه الشعور بالنجاح في تجربته المسرحية هو إشادة الجمهور بأدائه، مؤكدًا أن نجاح أي عرض يعتمد على الالتزام والتدريب المستمر قبل الصعود إلى خشبة المسرح.

وأوضح نور محمود، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد أن أكثر تعليق يسعده هو سماع الجمهور يقول إنه يبدو وكأنه يمتلك خبرة طويلة في المسرح، رغم أن التجربة ما زالت في بداياتها، معتبرًا ذلك شهادة يعتز بها ودافعًا لمواصلة التطور.

وأكد أن المسرح، رغم متعته الكبيرة، يعد من أصعب الفنون، لأنه يتطلب تركيزًا وانضباطًا عاليين، إلى جانب استعداد يومي قبل كل عرض.

وأضاف أن فريق العمل يحرص على الحضور مبكرًا لإجراء البروفات ومراجعة جميع التفاصيل قبل رفع الستار، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه التحضيرات هو أحد أهم أسباب نجاح أي عمل مسرحي وتقديمه بأفضل صورة أمام الجمهور.