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مصر تقود اتفاق غزة إلى نقطة التحول.. خبير يكشف كواليس الساعات الحاسمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تقود اتفاق غزة إلى نقطة التحول.. خبير يكشف كواليس الساعات الحاسمة

غزة
غزة
تحقيقات وملفات

شهد ملف قطاع غزة تطورًا سياسيًا بارزًا بعد إعلان موافقة حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق جديدة تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرها خبراء العلاقات الدولية تحولًا مهمًا قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني، بفضل التحركات المصرية المكثفة التي استمرت لأسابيع بعيدًا عن الأضواء.

مصر تقود مفاوضات معقدة لإنجاز التوافق الفلسطيني

وأكد عدد من خبراء العلاقات الدولية أن القاهرة لعبت الدور الرئيسي في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، بعدما استضافت سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتمنع استمرار الانقسام الداخلي.

وقال الدكتور رامي عشور أستاذ العلاقات الدولية أن التحرك المصري لم يقتصر على الوساطة التقليدية، بل امتد إلى صياغة تفاهمات عملية تتعلق بإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وإقناع الأطراف الفلسطينية بضرورة تقديم تنازلات متبادلة لإنجاح الاتفاق.

خارطة الطريق تمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة

وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية، تشمل تشكيل لجنة أو حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، مع بدء مرحلة انتقالية تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة الأوضاع لإعادة الإعمار، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.

وأضاف أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم إدارة قطاع غزة، لكنها تظل مرهونة بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

موافقة حماس تعكس نجاح الوساطة المصرية

واعتبر أن موافقة حركة حماس على خارطة الطريق لم تكن خطوة مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة مشاورات طويلة رعتها مصر بمشاركة عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن القاهرة نجحت في خلق أرضية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية، بما أسهم في تجاوز واحدة من أكثر العقبات تعقيدًا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذا التوافق يمنح القضية الفلسطينية دفعة سياسية جديدة، ويعزز فرص الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة الحلول السياسية.

تحديات التنفيذ لا تزال قائمة

ورغم أهمية الاتفاق، شدد خبير العلاقات الدولية على أن المرحلة الأصعب تبدأ بعد التفاهمات السياسية، حيث يرتبط نجاح الاتفاق بآليات التنفيذ على الأرض، ونقل الصلاحيات، وترتيبات الأمن، وإدارة المرحلة الانتقالية، فضلًا عن بدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وأكدوا أن التنفيذ يحتاج إلى جداول زمنية واضحة وضمانات دولية تضمن التزام جميع الأطراف، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الميداني.

الموقف الإسرائيلي يمثل العقبة الأكبر

أوضح أن أكبر التحديات أمام الاتفاق يتمثل في الموقف الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بملفات الانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وأشار إلى أن أي تأخير أو مراوغة في تنفيذ هذه الالتزامات قد يعرقل مسار الاتفاق، ويعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر، مؤكدين أن نجاح الاتفاق يتطلب التزامًا متبادلًا من جميع الأطراف.

دعم دولي وتحركات إقليمية

ولفت إلى أن التحركات المصرية جرت بالتنسيق مع عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، بينهم قطر وتركيا والولايات المتحدة، بما وفر دعمًا سياسيًا للمفاوضات وساعد على تقريب وجهات النظر.

وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيكون عنصرًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوفير البيئة المناسبة لإعادة الاستقرار داخل قطاع غزة.

القاهرة تواصل دورها في حماية استقرار المنطقة

وشدد على أن الدور المصري لم يتوقف عند الوصول إلى الاتفاق، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ بنوده، والحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني، ودعم جهود إعادة الإعمار، ومنع عودة التصعيد العسكري.

وأضاف أن القاهرة تواصل أداء دورها المحوري باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع جميع الأطراف، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار في قطاع غزة وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.

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