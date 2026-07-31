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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كايا كالاس ترحب بالاتفاق بشأن السلاح في غزة

كايا كالاس
كايا كالاس
أ ش أ

رحبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم /الجمعة/، بإعلان التوصل لاتفاق بشأن السلاح في غزة، الذي تم بوساطة الولايات المتحدة ودعم مصر وقطر وتركيا.

وقالت كالاس - في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) - "إن الخطة؛ ستكون خطوة بناءة نحو السلام إذا نُفِّذت بالكامل".

وتابعت "إن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتحقق لكي ينجح هذا الاتفاق. فالنجاح يعتمد على الالتزام الكامل من جميع الأطراف".

وأكدت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الخطوات التالية، بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، لافتةً إلى أن بعثتي الاتحاد الأوروبي على الأرض تلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية.

وأشار كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة؛ إذ تعهد الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بتقديم 900 مليون يورو لتمويل مشاريع لمساعدة غزة على التعافي من آثار الحرب.

مسئولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

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