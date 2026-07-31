لجين خليفة : كنت بيج فان لعمرو دياب قبل المشاركة في لولا البنات

تحدثت لجين خليفة موديل كليب "لولا البنات" لـعمرو دياب، عن كواليس مشاركتها في كليب «لولا البنات»، مؤكدة أنها كانت معجبة بالأغنية وبألبومه قبل مشاركتها فيه، وقالت: «الألبوم كله كله كان عاجبني أنا أصلاً بيج فان للأستاذ عمرو دياب».

وأضافت أنها تابعت الألبوم فور طرحه، موضحة: «أول ما نزل هو نزل الساعة خمسة أنا بالضبط خمسة ونص مثلاً كنت سامعة الألبوم كله».

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ «لولا البنات» لفتت انتباهها لأنها مختلفة في كل عناصرها تقريبًا، سواء في الـ«بييت» أو الـ«لييركس» أو الإحساس العام، وقالت: «أنا كنت حابة أوريدي الأغنية كنت حساها كمان مختلفة»، مضيفة أن الجمهور نفسه استغرب هذا الاختلاف في البداية، لكنها تعتبره جزءًا من التميز.

وواصلتن: «إيه الفكرة إن أنا أعمل أغاني كلها متكررة خلاص بقوا شبه بعض كلهم بقى، دي زي دي زي دي»، معتبرة أن تقديم عمل «ديفرنت» يحتاج إلى فنان «فيرِي بروفيشنال» وواثق من نفسه.

وعن طريقة تقديمها للحركة والرقص في الكليب، أوضحت لجين أن ما ظهر على الشاشة لم يكن أداءً حركيًا محفوظًا بقدر ما كان تعبيرًا عن إحساسها بالموسيقى، وقالت: «مكنش دانسينج فعلاً ده كان فيلينجز».

وذكرت، أنها كانت ستقدم الإحساس نفسه في مناسبة اجتماعية مثل فرح صديقة أو فرحها هي، ولكن بلمسة مختلفة قليلًا، مؤكدة: «هكون بنفس الفايب بنفس الإنيرجي». كما كشفت أن مخرج العمل كان سعيدًا بما قدمته، وسألها إذا كانت تمثل، وهو ما جعلها تشعر بأنه رأى فيها موهبة تمثيلية.

وفيما يتعلق بلقائها مع عمرو دياب، قالت لجين إنها طلبت منه التقاط صورة معه أثناء مغادرتها، فرد عليها: «طبعاً طبعاً»، ثم قال لها أثناء التصوير: «إنتِ شاطرة على فكرة».

وأوضحت أنها شعرت بالحرج والسعادة في الوقت نفسه، وقالت: «أنا قولتله يعني شكراً مش عارفة أقولك إيه، أنا أصلاً اتكسفت أوي حسيت اللي هو يعني عمرو دياب بيقولي إنتِ شاطرة فـ اللي هو أعمل إيه دلوقتي»، معتبرة أن هذه العبارة كانت بمثابة شهادة كبيرة بالنسبة إليها.