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شوقي غريب يجتمع بلاعبي منتخب مصر مواليد 2007 على هامش مواجهة الأردن وديا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب يجتمع بلاعبي منتخب مصر مواليد 2007 على هامش مواجهة الأردن وديا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حرص شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة على الاجتماع بلاعبي منتخبنا الوطني، مواليد 2007، وتوجيه كلمة لهم.

وأكد غريب، خلال كلمته، أن اتحاد الكرة لن يدخر جهداً في توفير كامل الدعم لمنتخب الشباب، من أجل الظهور بصورة مشرفة تليق بالكرة المصرية في المحافل الدولية واستمرار الصورة الجيدة لها، والتي بدأت مع المنتخب الوطني الأول في مونديال أمريكا 2026.

فوز منتخب مصر على الأردن

فاز منتخبنا الوطني مواليد 2007، على نظيره الأردني (3 – 0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر في إطار تحضيراتهما للتصفيات المؤهلة لكأسي أمم أفريقيا وآسيا تحت 20 سنة.

قلب الدفاع إياد مدحت، وضع شباب "الفراعنة" في المقدمة عند الدقيقة 18 عندما حول عرضية محمد فرج برأسه في مرمى الحارس البديل محمد الشلول الذي عوض زميله المصاب حمد اللطايفة في الدقيقة 9 ’ وأضاف (المتألق) محمود حمد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 والدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول بضربتي رأس أيضاً من صناعة زميله مهند الشامي.

العديد من التغييرات

في الشوط الثاني، أجرى وائل رياض، المدير الفني، العديد من التغييرات لمنح الفرصة لكل اللاعبين للتعبير عن قدراتهم والاطمئنان على جاهزيتهم قبل انطلاق تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب التي تقام في ضيافة غانا العام المقبل ’ حيث شارك أدهم أحمد وعمر العزب ومحمود حسن جمعة والحارس مصطفى سامي وعبد الله بدير ومحمد ياسر بعد أن شارك أنس رشدي بدلاً من ياسين عاطف في الدقيقة 19.

الأفضلية لمنتخب مصر

الأفضلية ظلت لمنتخب مصر، وكاد العزب أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 51 لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة ’ ولم يظهر شباب "النشامى" خطورة تُذكر رغم تبديلات المدير الفني إبراهيم حلمي، باستثناء قذيفة القائد محمد البيطار، التي أبعدها الحارس عمر عبد العزيز لركنية ببراعة في الدقيقة 55  ’ ثم رأسية البديل عهد الشحادات من عرضية زميله البديل أيضاً  قيس الشواشرة، التي مرت بجوار المرمى في الدقيقة 72.


 

شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة اتحاد الكرة

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