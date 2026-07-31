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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقل خبراته للجميع.. إبراهيم حسن: محمد صلاح كان مدرسة للاعبي منتخب مصر داخل المعسكر

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن كواليس الأجواء داخل معسكر "الفراعنة"، مؤكدًا أن محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في نقل خبراته إلى زملائه، مشيدًا بالروح الجماعية التي سادت بين جميع اللاعبين.

وقال إبراهيم حسن، في حواره مع صحيفة البيان الإماراتية، إن أغلب لاعبي المنتخب كانوا يحرصون على الجلوس مع محمد صلاح والاستفادة من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

وأضاف: "كان أغلب اللاعبين يجلسون مع محمد صلاح باستمرار، يستمعون إلى خبراته ويتعلمون منه، ولم نشاهد أي لاعب يخرج عن روح المجموعة."

وأوضح مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يضع الانسجام والالتزام داخل المعسكر ضمن أهم معايير اختيار اللاعبين، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي للاستمرار مع المنتخب.

وقال:"هذه هي طبيعة المجموعة التي نبحث عنها دائمًا، لأننا إذا صادفنا لاعبًا يسبب أي مشكلة، حتى لو كان متميزًا فنيًا، نستبعده، فهذا هو أسلوبنا في العمل."

وأكد إبراهيم حسن أن المجموعة الحالية تُعد من أفضل المجموعات التي تعامل معها الجهاز الفني، سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي.

وأضاف:"بصراحة هذه المجموعة لم نرَ منها أي شيء سلبي، ومن أفضل المجموعات التي عملنا معها، ليس على المستوى الفني فقط، وإنما أيضًا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين كانوا يتمتعون بروح جماعية عالية، قائلًا:"كانوا جميعًا على قلب رجل واحد، وعاشوا بروح الفريق، وكان اللاعبون يقضون معظم أوقاتهم معًا، دون وجود أي مجموعات منفصلة داخل المعسكر."

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن محمد صلاح

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