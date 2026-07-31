قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الحب الأول مجرد وهم أم انجذاب عاطفي؟.. استشارية نفسية وأسرية تجيب

شريك الحياة
شريك الحياة
محمد البدوي

يظل "الحب الأول" من أكثر التجارب التي تترك أثرًا في الذاكرة، ويعتقد كثيرون أنه تجربة استثنائية لا يمكن تكرارها؛ لكن خبراء الصحة النفسية يؤكدون أن المشاعر التي يعيشها المراهقون في هذه المرحلة تختلف كثيرًا عن مفهوم الحب الناضج، إذ ترتبط غالبًا بالانبهار والرغبة في الاهتمام والشعور بالاحتواء، أكثر من ارتباطها بتحمل المسؤولية وبناء علاقة مستقرة.

الفارق بين الحب الحقيقي والانجذاب

 وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة روند هاني، الاستشارية النفسية والأسرية، الفارق بين الحب الحقيقي والانجذاب العاطفي، مؤكدة أن النضج النفسي هو العامل الأساسي في بناء علاقات ناجحة وقادرة على الاستمرار.

وأكدت الدكتورة روند هاني، الاستشارية النفسية والأسرية، أن ما يصفه كثير من المراهقين بـ"الحب الأول" لا يمثل الحب الحقيقي، وإنما يعكس حالة من الانبهار بالمشاعر الجديدة والإحساس بالاهتمام والاحتواء، وهو ما يدفع البعض للاعتقاد بأن هذه التجربة لن تتكرر.

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

وخلال استضافتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضحت أن الحب الناضج يختلف تمامًا عن الإعجاب أو الغرام، لأنه يقوم على المسؤولية والرغبة في بناء حياة مشتركة، بينما تعتمد كثير من العلاقات قبل الزواج على إشباع احتياجات عاطفية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة.

استرجاع الذكريات

وأضافت أن الإنسان قد يحتفظ بذكريات تجربته العاطفية الأولى ويتذكر تفاصيلها أو المشاعر التي عاشها خلالها، لكن ذلك لا يعني استمرار تعلقه بالطرف الآخر، مؤكدة أن استرجاع الذكريات يختلف عن استمرار الحب أو الرغبة في العودة إلى العلاقة.

وأشارت إلى أن الشخص الذي عاش تجربة حب صادقة يستطيع أن يحب مرة أخرى، لأن الإنسان يتطور نفسيًا مع مرور الوقت، ويكتسب خبرات تجعله أكثر وعيًا بنفسه وبطبيعة العلاقات التي تناسبه.

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

وأكدت أن كثيرًا من العلاقات التي يعتقد أصحابها أنها كانت حبًا كبيرًا، يتبين مع مرور الوقت أنها كانت محاولة لسد احتياج نفسي أو عاطفي، وليس ارتباطًا قائمًا على النضج والتوافق الحقيقي.

اختيار شريك الحياة

واختتمت بأن النضج النفسي يمنح الإنسان قدرة أكبر على اختيار شريك الحياة المناسب بعيدًا عن الاندفاع العاطفي، وهو ما يسهم في تكوين علاقة أكثر استقرارًا ونجاحًا على المدى الطويل.

اختيار شريك الحياة شريك الحياة اختيار شريك الحياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

جنازة والد تامر حسني

لحظة وصول جثمان والد تامر حسني لأداء صلاة الجنازة.. بث مباشر

تامر حسني ووالده

بعد وفاته.. فيديو نادر لـ والد تامر حسني وهو يغني

سهير جوده

بكلمات مؤثرة.. سهير جودة تواسي تامر حسني في وفاة والده

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد