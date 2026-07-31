تتحدى أمريكا.. سيارة SUV الصينية تقتحم معقل جيب

حفلت الدورة 60 من مهرجان “إيستر جيب سفاري” السنوي المقام في صحراء مواب بولاية يوتا الأمريكية بحدث تاريخي غير مسبوق، تمثل في مشاركة علامة “جيتور جايا” GAIA الصينية بصفتها أول صانعة سيارات صينية تخوض اختبارات الصخور الوعرة في هذا الحدث الأمريكي العريق.

واستعرضت الشركة قدراتها الهندسية الميدانية عبر طرازها القيادي "G700" ونسخة "Whistling Arrow" المخصصة للطرق الوعرة، متصدية لأصعب المسارات الصخرية والتلال الرملية إلى جوار أيقونات الدفع الرباعي الأمريكية واليابانية الشهيرة.

اقتحام المعقل الأمريكي وتحدي المسارات الصخرية

جاءت مشاركة جيتور في هذا التجمع الذي يمتد 9 أيام ليؤكد رغبة الصانعين الصينيين في استعراض صلابة شاسيهاتهم ونظم الدفع الرباعي الذكية أمام المتابعين والخبراء في عقر دار سيارات الدفع الرباعي التقليدية.

ونجحت سيارة جيتور G700 في تجاوز المنحدرات الصخرية الحادة والمعابر الضيقة ذات الارتفاعات الرأسية في منطقة صحراء مواب بثبات ميكانيكي عال، مدعومة باختبارات قيادة قادها متسابق المحركات العالمي روبي جوردون والمغامر هازين أوديل للاحتكاك المباشر بالطبيعة التضاريسية القاسية.

المنظومة الميكانيكية ونظام الدفع الهجين المتطور

تعتمد جيتور G700 على منصة "GAIA" المدعومة بنظام "Kunpeng Super Hybrid CDM-O" الهجين القابل للشحن الخارجي (PHEV)، والذي يجمع بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر تيربو ومحركات كهربائية قوية.

ويولد النظام قوة إجمالية تصل إلى 904 أحصنة وعزم دوران يبلغ 1135 نيوتن/متر، مع اعتماد نظام دفع رباعي كهربائي منفصل (e-4WD) يلغي عمود الدوران الميكانيكي التقليدي بين المحورين لسرعة توزيع العزم.

وتتجهز السيارة بنسبة تخفيض تروس عالية تصل إلى 23.796:1 مع 3 أقفال تفاضلية إلكترونية لاستعادت التماسك الفوري في الظروف المعقدة.

الاستعداد للأسواق العالمية والتوسع المرتقب

أثارت المشاركة الصينية اهتمام الأوساط الصناعية نظرًا لكونها خطوة تمهيدية لتأكيد جاهزية السيارات الصينية للمنافسة الشرسة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المخصصة للمغامرات.

وتستعد جيتور لإطلاق طراز G700 رسميًا في أسواق الشرق الأوسط خلال الربع 3 من عام 2026 الجاري، لتستهدف شريحة محبي التخييم والقيادة الصحراوية عبر سيارة توفر خلوصًا أرضيًا يبلغ 300 ملم وعمق خوض في المياه يصل إلى 900 ملم.