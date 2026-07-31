إلغاء كتابة التسعيرة على عبوات الدواء .. الهيئة تكشف الحقيقة

قالت هيئة الدواء المصرية أنه في ضوء ما تم تداولته إحدى الصحف المحلية، حول إصدار قرار من هيئة الدواء بإلغاء تسعير عبوات الأدوية، وتناقله عنها عدد من المواقع والصحف المختلفة دون الرجوع للبيانات الصادرة والمعتمدة رسمياً من هيئة الدواء المصرية.

تؤكد الهيئة أنه لا يعتد بأي بيانات أو معلومات لم تصدر بشكل رسمي من خلالها.

الهيئة المصدر الوحيد المعتمد والمعلومات الرسمية

وتشدد الهيئة على أن المصدر الوحيد المعتمد والمعلومات الرسمية الخاصة بعمل الهيئة وقراراتها هو الموقع الرسمي للهيئة والصفحات الرسمية الموثقة على مواقع التواصل المختلفة، والبيانات الصحفية الصادرة عن الهيئة.

وتهيب الهيئة بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.